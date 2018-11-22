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Eşi ve kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, 3 yıldır eşine cinsel saldırıda, şu an 18 yaşında olan kızına ise cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.M.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 3 yıldır eşine cinsel saldırıda, şu an 18 yaşında olan kızına ise cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.M. (47), gözaltına alındı.
Bolu'da M.M., dün kızı M.M.'yi de yanına alarak Cumhuriyet Savcılığı'na gidip, belediyeye bağlı taşeron bir firmada şoförlük yapan 20 yıllık eşi C.M.'den şikayetçi oldu. Anne ve kızı savcılıktaki ifadelerinde, C.M.'nin kendilerine ters ilişki yoluyla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. İfadelerde ayrıca C.M.'nin annesinin önünde kızına cinsel istismarda bulunduğu, maaşlarını aldıkları kartlarına da el koyduğu iddiaları yer aldı.
Şikayet üzerine C.M. için yakalama kararı çıkarıldı. Aşağısoku Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan C.M. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu.
İfadesinde suçlamaları reddeden C.M., "Eşimle ailevi nedenlerden dolayı kavga etmişliğimiz olmuştur. Ancak son yıllarda kendisine asla kavga amaçlı fiziki müdahalem olmamıştır. 2 çocuğuma da bugüne kadar kızmışımdır. Ama hiçbir şekilde darp etme olayı yaşanmamıştır. Ben nikahlı olan eşimle herkes gibi normal yollarla ilişkiye girerim. Hiçbir zaman zorla ve tehditle ilişkiye girmedim. Öz kızıma da hiçbir şekilde cinsel istismarda bulunmadım. Bu çok çirkin bir suçlama. Kendisi 15 yaşına kadar benimle yatardı ama bu yaştan sonra hiç yanımda yatmadı. Cinsel içerikli film merakım olduğu doğrudur. Boş kaldığım her vakitte bu tarz filmler izlerim. Evde hiç izlemedim. Eşime ve çocuklarıma da bu tarz görüntüler hiç izletmedim. Ben kızımın annesinin yönlendirmeleriyle şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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