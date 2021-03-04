Eşi ve kızının üzerine kaynar su dökmüştü! Kendini böyle savundu

Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ay, olayda yaralanan Rukiye Ay ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da izledi. Sanık Ali Ay, savunmasında olaydan önceki gece geç yattığını, bu nedenle sabah kendisini uyandırmak isteyen eşine kalkmak istemediğini söylediğini belirtti. Uyumaya devam etmek isteyince eşinin kendisine "Sen erkek misin?" dediğini iddia eden Ay, "Bana ve aileme hakaret etmeye başladı. Ben de yataktan kalktım. Birlikte yer sofrasına oturduk. Tartışma devam edince eşim, koluma ve boynuma vurdu. O sırada çay doldurmak için çaydanlığı elime almıştım. Eşim bana vurunca üzerine döküldü." beyanında bulundu. Hakim, sanığa "(Yer sofrasında otururken çaydanlığı elime aldığım sırada eşim koluma vurunca üzerine döküldü) diyorsun. Peki bu şartlarda eşinin sırtı nasıl yandı?" sorusunu yöneltti. Sanık Ay da "Eşim vurunca kazayla döküldü. Ayrıca eşim yaralanınca koşarak dolaptan yoğurt getirdim ve sırtına sürdüm." cevabını verdi.

Hakim, sanığa "Madem kazayla oldu. O halde neden ambulansı değil de babanı aradın?" diye sorunca sanık Ay, "Şoka girmiştim. Babam gelip arabasıyla hastaneye götürsün diye onu aradım." dedi. "GECELERİ UYUYAMIYORUM" Rukiye Ay da olayı şöyle anlattı: "Olay günü kahvaltıyı hazırladıktan sonra eşimi uyandırdım, 'Ailece kahvaltı yapalım.' dedim. Ben ısrar edince 'Uyuyacağım, gece oyun oynadım.' dedi. Bu sırada geceleri oyun oynadığı için oturma odasında, kahvaltıyı yaptığımız yerde yatıyordu. Çocuğumu elimden alacağını, beni de göndereceğini söyledi. Bu sırada aniden ensemde çaydanlığı hissettim. Hissetmemle sırtımdan aşağı dökmesi bir oldu. Kaçmak istedim ama izin vermedi. Ben kaçarken kalan az bir suyu da arkamdan döktü. Su hem bana hem çocuğumuza geldi. Saçlarımdan tutup banyoya sürükledi. İçeride ağlayan çocuğuma koştum, elinden kurtuldum. 'Biz çok kötüyüz, ambulansı arayalım.' dedim ama telefonu elimden aldı, babasını arayacağını söyledi. Hemen karşı komşuya kaçtım. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Sanıktan şikayetçiyim. O günden beri geceleri uyuyamıyorum. Hala iyileşemedim. Söylediği gibi ben yaralanınca yaralarıma yoğurt da sürmemiş, ambulansı aramama bile izin vermemiştir."