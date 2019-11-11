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Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir şahıs, eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yaktı.Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde R.İ.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir şahıs, eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yaktı.
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde R.İ. (27) adlı şahıs, naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.’nin (20) yüzüne damlattı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.’nin de yüzünü yakan R.i., evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Eşinden şiddet gören M.İ. ve 3 yaşındaki kızı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan R.İ.’nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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