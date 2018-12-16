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Eşi ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

 OSMANİYE’de, eşi Hürü ile oğlu Oğuzhan'ı öldürüp, 2 çocuğunu da yaralayarak kaçan, yakalanacağını anlayınca da tabancayla başına ateş edip intihara kalkışan Kemal Ergi, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Eşi ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şüpheli tutuklandı

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, eşi Hürü ile oğlu Oğuzhan'ı öldürüp, 2 çocuğunu da yaralayarak kaçan, yakalanacağını anlayınca da tabancayla başına ateş edip intihara kalkışan Kemal Ergi, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.
Olay, 9 Aralık günü merkeze bağlı Dereli köyünde meydana geldi. Evden uzaklaştırma cezası verilen dolmuş şoförü Kemal Ergi, gittiği evde tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan ve Emre (22) ile kızı Didem'i (19) tabancayla vurup, kaçtı. Babasının, annesi ve kardeşlerini vurduğunu gören Meryem Ergi ise pencereden atlayıp kaçarak komşulara sığındı. Hastaneye kaldırılan yarılardan Hürü Ergi ile oğlu Oğuzhan Ergi yaşamını kaybetti.
Olaydan sonra 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak, "Ailemi vurdum. Gelin benim hayati güvenliğimi alın" diyerek ihbarda bulunan, ardından da köy yakınlarındaki ormanlık alana kaçan Kemal Ergi’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmaya yakalanacağını anlayan Ergi, tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yaralanan Kemal Ergi, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kemal Ergi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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