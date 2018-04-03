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'Eşim artık benim teyzem' demişti! İşte Fedon'un çok merak edilen eşi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" diyerek büyük tepki çekmişti...

Fedon'un çok konuşulan açıklamarından sonra herkes usta ismin eşini etti...

İşte Fedon`un eşi...

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Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi.

Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi.
72 yaşındaki şarkıcı, tepki çekmesi muhtemel açıklamalarda bulunurken, "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" dedi.
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Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: "72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...

Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: "72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...
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Ölümden korkmam ben. Biliyorum ki çoğu gitti azı kaldı... Ama benim ölümüm bile havalı olacak! Öyle aylarca serumla yatarak ölmek istemem. Hız tutkunuyum.

Ölümden korkmam ben. Biliyorum ki çoğu gitti azı kaldı... Ama benim ölümüm bile havalı olacak! Öyle aylarca serumla yatarak ölmek istemem. Hız tutkunuyum.
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Ya sürat teknesiyle giderken teknem devrilsin ya da motorsikletle giderken asfalta çakılayım, küt diye gideyim isterim.

Ya sürat teknesiyle giderken teknem devrilsin ya da motorsikletle giderken asfalta çakılayım, küt diye gideyim isterim.
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İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz.

İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz.
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Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz.

Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz.
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Ve işte Fedon'un eşi Eda Kalyoncu...

Ve işte Fedon'un eşi Eda Kalyoncu...
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fedon eşi

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