'Eşim artık benim teyzem' demişti! İşte Fedon'un çok merak edilen eşi

Fedon'un çok konuşulan açıklamarından sonra herkes usta ismin eşini etti...
İşte Fedon`un eşi...
1 / 15
Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi.
72 yaşındaki şarkıcı, tepki çekmesi muhtemel açıklamalarda bulunurken, "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" dedi.
2 / 15
Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: "72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...
3 / 15
Ölümden korkmam ben. Biliyorum ki çoğu gitti azı kaldı... Ama benim ölümüm bile havalı olacak! Öyle aylarca serumla yatarak ölmek istemem. Hız tutkunuyum.
4 / 15
Ya sürat teknesiyle giderken teknem devrilsin ya da motorsikletle giderken asfalta çakılayım, küt diye gideyim isterim.
5 / 15
İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz.
6 / 15
Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz.
7 / 15
Ve işte Fedon'un eşi Eda Kalyoncu...
Okuyucu Yorumları 1 yorum