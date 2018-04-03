'Eşim artık benim teyzem' demişti! İşte Fedon'un çok merak edilen eşi

Fedon'un çok konuşulan açıklamarından sonra herkes usta ismin eşini etti...

İşte Fedon`un eşi...

1 / 15 Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi. 72 yaşındaki şarkıcı, tepki çekmesi muhtemel açıklamalarda bulunurken, "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" dedi.

2 / 15 Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: "72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...

3 / 15 Ölümden korkmam ben. Biliyorum ki çoğu gitti azı kaldı... Ama benim ölümüm bile havalı olacak! Öyle aylarca serumla yatarak ölmek istemem. Hız tutkunuyum.

4 / 15 Ya sürat teknesiyle giderken teknem devrilsin ya da motorsikletle giderken asfalta çakılayım, küt diye gideyim isterim.

5 / 15 İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz.

6 / 15 Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz.

7 / 15 Ve işte Fedon'un eşi Eda Kalyoncu...

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