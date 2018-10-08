'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

İstanbul'da yaşayan A.B. ile B.B., 5 yıl önce evlendi. Evliliğin son yıllarından çift arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, mahkemeye başvuran koca A.B.'nin iddiasına göre, B.B., kendisi ve ailesine karşı yakınlık göstermiyordu. Onları kabullenmemişti. Evde huzursuzluk çıkararak hakaret ediyordu.

EŞİNE KARGO GÖNDERDİ

Karşı dava açan B.B. ise, eşinin iddialarının asılsız olduğunu, kendisine hakaret eden kişinin eşi A.B. olduğunu belirterek karşı iddialarda bulundu. Buna göre eşi kendisine hakaret ve tehdit ediyordu. Hatta kargo ile çarpı (x) işareti yapılmış kağıt göndermişti. Bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

TARAFLAR EŞİT KUSURLU

Mahkeme, evlilik birliği içerisinde kadının eşine karşı hakaret içeren sözler kullandığını, kocanın ise fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunarak, kağıt üzerine çarpı işareti koyup kargoyla eşine göndererek tehdit ettiğini belirtti. Tarafların eşit kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, düzenli geliri olmayan kadına 400 TL nafaka verilmesine hükmetti.

