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'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kocanın eşine gönderdiği kargo boşanma nedenleri arasında yer aldı. Karşılıklı açılan boşanma davasında, A.B. karısının kendisine hakaret ettiğini B.B. ise kocasının kendisine kargoyla x (çarpı) işareti çizilmiş kağıt gönderdiğini söyledi. Mahkeme, tarafların eşit kusurlu buldu. Tarafların boşanmasına karar verdi.

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

İstanbul'da yaşayan A.B. ile B.B., 5 yıl önce evlendi. Evliliğin son yıllarından çift arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, mahkemeye başvuran koca A.B.'nin iddiasına göre, B.B., kendisi ve ailesine karşı yakınlık göstermiyordu. Onları kabullenmemişti. Evde huzursuzluk çıkararak hakaret ediyordu.

EŞİNE KARGO GÖNDERDİ

Karşı dava açan B.B. ise, eşinin iddialarının asılsız olduğunu, kendisine hakaret eden kişinin eşi A.B. olduğunu belirterek karşı iddialarda bulundu. Buna göre eşi kendisine hakaret ve tehdit ediyordu. Hatta kargo ile çarpı (x) işareti yapılmış kağıt göndermişti. Bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

TARAFLAR EŞİT KUSURLU

Mahkeme, evlilik birliği içerisinde kadının eşine karşı hakaret içeren sözler kullandığını, kocanın ise fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunarak, kağıt üzerine çarpı işareti koyup kargoyla eşine göndererek tehdit ettiğini belirtti. Tarafların eşit kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, düzenli geliri olmayan kadına 400 TL nafaka verilmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
boşanma evlilik istanbul

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Karıya her türlü nafaka bağlanılıyor düzenli geliri yoksa gitsin çalışsın
boşanma nedenleri arasında bayanın kocasının ailesine aldığı tavır çok önemli olmalı nafaka verilmemeli o zaman herkez mutlu mesut yaşar zaten
başlığa bakınca karısına ne gönderdi laa acep dedim malüm aletlerdenmi yoksa senden daha iyi iş görür die şişme karımı gönderdi diye düşündüm
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