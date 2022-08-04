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'Eşim kayıp' yalanıyla gitti, korkunç cinayet böyle ortaya çıktı! 'Bodruma sakladım'

04.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dün meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Fadim Süner, eşi Bayram Süner tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil eş, cesedi evin bodrumuna saklarken bir süre tarlada çalıştı. Daha sonra ise, 'Eşim kayboldu' yalanıyla çevredeki bir iş yerine giderek kamera kayıtlarına bakmak istedi. Kamera kayıtlarını izletmeyen çalışan, cani adamın hareketlerinden şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Gözaltına alınan Sümer burada cinayeti itiraf etti.

'Eşim kayıp' yalanıyla gitti, korkunç cinayet böyle ortaya çıktı! 'Bodruma sakladım'

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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