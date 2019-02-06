Esim-Sen kadro unvanlarında düzenleme istiyor

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, bazı kadro unvanlarının farklı hizmet sınıflarında yer aldığını belirterek, Adalet Bakanlığından yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili geniş bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde bulunan mübaşir kadro unvanı genel idare hizmetleri sınıfına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Esim-Sen Genel Başkanı Ahmet Sağlam, geçmişte herhangi bir meslek sahibi olmayan kişilerin istihdam edildiği yardımcı hizmetler sınıfındaki kadro unvanlarında günümüzde meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve lisans mezunu olarak meslek sahibi olan kişilerin istihdam edilmeye başlandığını kaydetti. Sağlam, "Bu sebeple mübaşir kadro unvanı gibi yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde olmaması gerektiğini düşündüğümüz başka kadro ünvanlar da bulunmaktadır. Örneğin meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olmak şartı ile atama yapılan ’teknisyen yardımcısı’ kadro unvanı, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının aşçılık bölümü mezunlarının atandığı ’aşçı’ kadro ünvanı halen olmaması gerektiği yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde bulunmaktadırlar. Hemşire kadro unvanı ile hemşire yardımcısı kadro unvanı aynı hizmet sınıfında yer almakta iken, teknisyen kadro unvanı ile teknisyen yardımcısı kadro unvanının farklı hizmet sınıflarında yer alması açık bir çelişkidir. Bununla birlikte dünya çapında saygıdeğer bir meslek olarak kabul edilen aşçılık kamuda meslek olarak kabul edilmeyerek, aşçı kadro unvanının yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde olması kabul edilebilir bir durum değildir. ’Mübaşir’ kadro unvanı için gereken yapılmıştır ancak ülke çapında birçok bakanlık ve kurum bünyesinde bulunan teknisyen yardımcısı, aşçı ve hizmetli kadro ünvanları başta olmak üzere diğer kadro unvanları içinde mübaşir kadro unvanının genel idare hizmetler sınıfına geçirilme kriterlerinin aynen uygulanması eşitlik ilkesinin bir gereğidir" dedi.

Sağlam, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere yetkililerden yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili geniş bir çalışma yapılması, mübaşir kadro unvanının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilme kriterlerinin yardımcı hizmetler sınıfı bünyesindeki diğer unvanlara da aynen uygulanması, kriterleri tutan diğer kadro unvanların da teknik hizmetler sınıfı veya genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebimizdir" ifadelerini kullandı.



PARTNER Seks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar