HABER

Esim-Sen kadro unvanlarında düzenleme istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, bazı kadro unvanlarının farklı hizmet sınıflarında yer aldığını belirterek, Adalet Bakanlığından yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili geniş bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde bulunan mübaşir kadro unvanı genel idare hizmetleri sınıfına alındı.

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, bazı kadro unvanlarının farklı hizmet sınıflarında yer aldığını belirterek, Adalet Bakanlığından yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili geniş bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.
6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde bulunan mübaşir kadro unvanı genel idare hizmetleri sınıfına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Esim-Sen Genel Başkanı Ahmet Sağlam, geçmişte herhangi bir meslek sahibi olmayan kişilerin istihdam edildiği yardımcı hizmetler sınıfındaki kadro unvanlarında günümüzde meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve lisans mezunu olarak meslek sahibi olan kişilerin istihdam edilmeye başlandığını kaydetti. Sağlam, "Bu sebeple mübaşir kadro unvanı gibi yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde olmaması gerektiğini düşündüğümüz başka kadro ünvanlar da bulunmaktadır. Örneğin meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olmak şartı ile atama yapılan ’teknisyen yardımcısı’ kadro unvanı, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının aşçılık bölümü mezunlarının atandığı ’aşçı’ kadro ünvanı halen olmaması gerektiği yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde bulunmaktadırlar. Hemşire kadro unvanı ile hemşire yardımcısı kadro unvanı aynı hizmet sınıfında yer almakta iken, teknisyen kadro unvanı ile teknisyen yardımcısı kadro unvanının farklı hizmet sınıflarında yer alması açık bir çelişkidir. Bununla birlikte dünya çapında saygıdeğer bir meslek olarak kabul edilen aşçılık kamuda meslek olarak kabul edilmeyerek, aşçı kadro unvanının yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde olması kabul edilebilir bir durum değildir. ’Mübaşir’ kadro unvanı için gereken yapılmıştır ancak ülke çapında birçok bakanlık ve kurum bünyesinde bulunan teknisyen yardımcısı, aşçı ve hizmetli kadro ünvanları başta olmak üzere diğer kadro unvanları içinde mübaşir kadro unvanının genel idare hizmetler sınıfına geçirilme kriterlerinin aynen uygulanması eşitlik ilkesinin bir gereğidir" dedi.
Sağlam, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere yetkililerden yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili geniş bir çalışma yapılması, mübaşir kadro unvanının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilme kriterlerinin yardımcı hizmetler sınıfı bünyesindeki diğer unvanlara da aynen uygulanması, kriterleri tutan diğer kadro unvanların da teknik hizmetler sınıfı veya genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebimizdir" ifadelerini kullandı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Kaymakam Görücü: Uyuşturucu insanlara her şeyi yaptırırKaymakam Görücü: Uyuşturucu insanlara her şeyi yaptırır
Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulamasıBingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.