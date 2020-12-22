HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. eSIM Türkiye'de 2021 yılında hayata geçiyor!

eSIM Türkiye'de 2021 yılında hayata geçiyor!

22.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
eSIM Türkiye'de 2021 yılında hayata geçiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “eSIM” tanıtım programı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini kaydetti.

“TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ''

Türkiye’nin eSIM teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” diye konuştu.

esım

Türkiye "eSIM" teknolojisi için gün sayıyorTürkiye "eSIM" teknolojisi için gün sayıyor

KARTLARIN SÜREÇ MALİYETLERİ ORTADAN KALKACAK

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Tanıtım tarihinden önce görüntülendiTanıtım tarihinden önce görüntülendi
Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Realme Watch S Pro tanıtım tarihinden önce görüntülendi!

Tanıtım tarihinden önce görüntülendi

Tinkercad nedir? Tinkercad’ın kullanımı nasıldır?

Tinkercad nedir? Tinkercad’ın kullanımı nasıldır?

4K nedir? 4K teknolojisi ne işe yarar?

4K nedir? 4K teknolojisi ne işe yarar?

AirDrop ne işe yarar? Dosya gönderimi AirDrop ile nasıl yapılır?

AirDrop ne işe yarar? Dosya gönderimi AirDrop ile nasıl yapılır?

iPhone'a dört tekerli kardeş: Apple Project Titan projesi ile otomobil geliştiriyor!

iPhone'a 'dört tekerli kardeş' geliyor!

Tesla 2021 ile otonom araç satışına mı başlıyor?

Tesla 2021 ile otonom araç satışına mı başlıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.