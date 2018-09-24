'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

En popüler optik illüzyonlardan biri olan 'Eşim ve Kayınvalidem' görselini algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu tespit edildi.

Dünyaca ünlü optik illüzyonun sırrı çözüldü

1 / 21 Flinders Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 'Eşim ve Kayınvalidem' görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla ilgili olduğu sonucuna vardı.

2 / 21 Sputnik'in haberine göre, 393'ü ABD'li olmak üzere toplam 22 ülkede yaşı 18 ile 68 arasında değişen 666 kişinin katıldığı araştırma süresince 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.

3 / 21 'Eşim ve Kayınvalidem' görseli ilk kez 1888'de Almanya'da yayımlanan bir kartpostalda yer almıştı. 1915'te İngiliz karikatür ustası William Ely Hill, görseli kendi yorumuyla sunmuştu. 1930'daysa ABD'li psikolog Edwin Boring, çalışmayı yayınladığı bir makalede kullandıktan sonra görsel, okul kitaplarında en iyi optik illüzyon örneklerinden biri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştı.

4 / 21 RESİMDE HANGİ HAYVANI GÖRDÜNÜZ? İŞTE KİŞİLİK TESTİ Bu resmi gören herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Kimi kelebeğe odaklanırken, kimi de horoz görüyor. Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor. İşte resimli kişilik testi...

5 / 21 Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor. Bu resimde ilk bakışta gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. Peki siz resme ilk baktığınızda ne görüyorsunuz?

6 / 21 AT Resimde ilk bakışta at fark ettiyseniz tutkularınızın peşinden koşan bir kişiliğiniz var. At aynı zamanda evcilleştirilebilen canlılar olduğu için bulunduğu ortama kolay adapte olurken içgüdülerine de kulak verir. Eğer resimde at gördüyseniz oldukça dengeli ve uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. Bunun yanında zorluklara karşı mücadele eden, hırslı ve azimli birisiniz. Ayrıca oldukça detaycısınız. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvan.

7 / 21 HOROZ Resimde ilk fark ettiğiniz hayvan horozsa ortamda fark edilme isteğiniz oldukça baskın. Cesur ve çılgın bir karaktersiniz. İddialı tavırlarınızla farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Azminiz, çalışkanlığınız ve kararlılığınız sizi ayakta tutuyor. Horozun Çinliler tarafından erdem, sorumluluk, sadakat, cesaret ve güvenin simgesi olduğunu hatırlatalım.

8 / 21 YENGEÇ Fark ettiğiniz ilk hayvan yengeçse dışa kapalı bir yapınız olmasına rağmen iç dünyanızda yumuşak ve sevecensiniz. Utangaç ve çok hassas olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda aklınızı hem kendiniz hem de başkalarının yararı için kullanmayı istersiniz. Diğer yandan hedeflerinize ulaşmak için her zaman doğrudan bir yol izlemezsiniz. Farklı kişilerin düşünce ve davranışlarına önem verdiğinizden kafanız hep dağılır. Bazı durumlarda iç sesinizi dinlemenizde yarar var.

9 / 21 PEYGAMBERDEVESİ Peygamberdevesi gördüğünüz ilk hayvansa, sakin ve sessiz yapınızla ön plandasınız. Kargaşa ve gürültü size göre değil pek. Kendi başına gezmeyi yürüyüş yapmayı, bir şeyler izlemeyi seversiniz. Ani kararlardan da hoşlanmazsınız. Bir şeye başlamadan önce olayın her boyutunu düşünmeyi tercih edersiniz.

10 / 21 KURT Fark ettiğiniz ilk hayvan kurt ise, dışarıdan güçlü ve cesur bir yapınız var. Bunun yanında insanları kendinize çeken bir enerjiye sahipsiniz. Kalabalıkta bile tüm gözleri üzerinize toplarsınız. Ayrıca uyum ve disiplin arasındaki dengeyi kolay kurabilen, oldukça organize bir kişiliğe sahipsiniz. Aile ve arkadaşlarınızı her durumda kollar, kötü günlerinde yanında olursunuz. Rekabetçi oluşunuzu da göz ardı etmemek lazım.

11 / 21 KÖPEK Dikkatinizi çeken ilk hayvan köpek ise, sadakat en önemli özelliğiniz. Sevgi dolu ve nazik bir yapınız var. Sevdikleriniz sizin için her zaman önceliğiniz. Onları mutlu etmek için kendinizden ödün verirsiniz. Ancak yakınlarınıza hayır diyememek sizi uzun vadede yıpratabilir.

12 / 21 KARTAL Kartal fark ettiğiniz ilk hayvansa, hedefinize ulaşana kadar çok sıkı çalışırsınız. Başarısızlıa uğradığınız her anda şevkiniz kırılsa da ayağa kalkmayı iyi bilirsiniz. Hayttaki zorluklar karşısında sapasağlam durursunuz. Bunun yanında beyniniz diğer kişilerden biraz farklı işler. Uçarı fikirleriniz ve düşüncelerinizle başkalarını şaşırtabilirsiniz. ancak bazen ayaklarınızın yere basmasında fayda var.

13 / 21 KELEBEK Kelebek gördüyseniz karşınıza çıkan her durumu nezaketle kucaklıyorsunuz demektir. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şeye sizin içinda bir armağan. Ayrıca çok hassas bir yanınız var. Bulunduğunuz ortamdaki en ufak değişiklik sizi kolayca rahatsız edebilir. Bununla birlikte iç güzelliğinizle her yerde parlıyorsunuz ve bulunduğunuz her ortaya neşe getiriyorsunuz.

14 / 21 GÜVERCİN Eğer güvercin fark ettiğiniz ilk hayvansa, huzur, barış ve uyumun temsilcisi olabilirsiniz. sizin için sevgi her zaman ön plandadır. Olumlu ve sakin tavırlarınızla sevgi ortamını güçlendirirsiniz. Her şeyin doğal olanını seversiniz.

15 / 21 İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ? (Yüz- Elmalar - Oturan Adam) Bu görselle ilk baktığınızda hangisini görüyorsunuz? Eğer oturan bir insan görüyorsanız, dengeli bir kişiliğe sahipsiniz. Uyumlu bir yapınız var. Ayağı yere basan kararlar alırsınız.

16 / 21 Eğer ilk önce bir yüz görüyorsanız, bu sizin kendine inancı güçlü biri olduğunuzu gösterir. Olumsuz şeyleri olumluya çevirmede oldukça yeteneklisiniz.

17 / 21 Eğer ilk bakışta elma görüyorsanız neşeli, biraz uçarı bir yapınız olduğunu gösterir. İyimser bir kişiliğiniz var ve çok ciddi işler size göre değil.

18 / 21 YAŞLI ADAM- GENÇ BİR KIZ Resme ilk baktığınızda yaşlı bir adam görüyorsanız, sadakat sizin için çok önemli. Sadece insanlara değil, kendi fikirlerinize ve kararlarınıza olan sadakatiniz var. Bulunduğunuz ortamlarda öne çıkıp liderlik edebilirsiniz.

19 / 21 Genç bir kız görüyorsanız, bu resimde hayata olumlu yönlerinden baktığınızı söyleyebiliriz. Size göre her şeyde olumlu bir taraf vardır. Çevrenize pozitif enerji saçarsınız.

20 / 21 HANGİSİ İNMEK, HANGİSİ ÇIKMAK İÇİN? Gördüğünüz iki merdivenden hangisini inmek, hangisi çıkmak için kullanırsınız? Eğer sağdaki merdivenden çıkıp, soldakinden iniyorsanız, günlük hayat şartlarına uyum sağlayan birisiniz. Her sabah aynı saatte kalkıp evden işe, işten eve yaşayan bir bireysiniz. size göre her şeyin uygulanması gereken bir kuralı var. Yazlar deniz tatili içindir, kışlar evde zaman geçirmek için...