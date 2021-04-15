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  4. 'Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Muammer'e beklediği yardım Tanzanya'dan geldi

'Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Muammer'e beklediği yardım Tanzanya'dan geldi

15.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinden boşanmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel’in, "Eşimden dayak yemekten bıktım" sözleri programa damga vurmuştu. Muammer’in borçları olduğunu öğrenen Tanzanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, onun tüm borçlarını üstlendiğini açıkladı.

Ordu'da yaşamını sürdüren Muammer Güzel isimli vatandaş, kendisine şiddet uygulayan eşi Gülhan Güzel'in evden kaçtığını anlatarak, Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinden boşanmak için programa katılan Muammer’in, çevresi tarafından çok sevildiği fakat 15 bin Türk lirasına yakın borcu olduğu öğrenildi.

Eşinden boşanacak

Muammer Güzel'in yanından kaçan Gülhan Güzel'in eski sevgilisi Sezai Bey'e kaçtığı öğrenildi. Günlerce yayına çıkan Gülhan Güzel, kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan hapse girdiğini ve kadın ticareti yapmakla suçlandığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.
Önce eşi Muammer Güzel'e geri dönmek isteyen Gülhan Güzel, geçtiğimiz gün yayına yeniden çıkarak "Para konusunda Muammer iyi ama ben Sezai'nin yanında mutluyum" diyerek kararından vazgeçti. Karşılıklı anlaşan çift, anlaşmalı olarak boşanacak.

Tüm borcunu kapattı

Tüm borcunu kapattı
Esra Erol'un dün yayınlanan bölümünde ise güzel bir olay yaşandı.
Borçları olduğu için zor durumda olduğunu anlatan Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi.
"Kalbi güzel bir insan. Borç içinde kalbinin bozulmasını istemem. Zor oyunu bozar derler. Muammer Güzel hiç bozulmasın inşallah" diyen bir izleyici, bu seneki zekatını Muammer Güzel'e vereceğini ve 15 bin TL'lik borcunu kapatacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol

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