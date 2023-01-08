HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Eşime mesaj attın' kavgası feci sonlandı! Uşak'ta iki grup arasında silahlı çatışma: Boynundan vurup olay yerinden kaçtı

'Eşime mesaj attın' kavgası feci sonlandı! Uşak'ta iki grup arasında silahlı çatışma: Boynundan vurup olay yerinden kaçtı

08.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Fırat Aydemir (20) boynundan vuruldu. Bu sırada taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheliler saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Aydemir hayatını kaybederken 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan O. A.'nın Aydemir'i eşine mesaj attığı gerekçesiyle çıkan kavgada vurduğu öğrenildi.

'Eşime mesaj attın' kavgası feci sonlandı! Uşak'ta iki grup arasında silahlı çatışma: Boynundan vurup olay yerinden kaçtı

Uşak'ta meydana gelen olayda gruplar arasındaki silahlı çatışmaya tanık olanlar ihbarda bulundu. Eşine mesaj attığı belirtilen Fırat Aydemir'i silahlı çatışmada boynundan vurarak öldüren O. A. gözaltına alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda Aydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIKLARI YERDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

1

Uşak’ta Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 1.Lamba Sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada Fırat Aydemir (20) boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

3

3 KİŞİYE GÖZALTI

Hastaneye kaldırılan Fırat Aydemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, soruşturma kapsamında Fırat Aydemir'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen O.A'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

4

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yeni Asır'da yer alan habere göre Aydemir'in O. A.'nın eşine mesaj attığı ve kavganın bu yüzden çıktığı öğrenildi.

AW798178_03

(İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 gün boyunca 10 bin liralık elbise çaldı, iş yeri sahibi bile şaştı kaldı3 gün boyunca 10 bin liralık elbise çaldı, iş yeri sahibi bile şaştı kaldı
Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başkaHerkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka
Kar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durumKar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durum
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İnşaat alanında bulundu, çalışanlar kaçtı!

İnşaat alanında bulundu, çalışanlar kaçtı!

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Mardin'de feci olay! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü... 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin'de feci olay! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü... 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.