'Eşime mesaj attın' kavgası feci sonlandı! Uşak'ta iki grup arasında silahlı çatışma: Boynundan vurup olay yerinden kaçtı

Uşak'ta meydana gelen olayda gruplar arasındaki silahlı çatışmaya tanık olanlar ihbarda bulundu. Eşine mesaj attığı belirtilen Fırat Aydemir'i silahlı çatışmada boynundan vurarak öldüren O. A. gözaltına alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda Aydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIKLARI YERDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Uşak’ta Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 1.Lamba Sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada Fırat Aydemir (20) boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Hastaneye kaldırılan Fırat Aydemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, soruşturma kapsamında Fırat Aydemir'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen O.A'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yeni Asır'da yer alan habere göre Aydemir'in O. A.'nın eşine mesaj attığı ve kavganın bu yüzden çıktığı öğrenildi.

(İHA-AA)

