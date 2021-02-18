HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Eşimi taciz ettin' dedi, kaynar suyla haşladı

'Eşimi taciz ettin' dedi, kaynar suyla haşladı

18.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Eşimi taciz ettin' dedi, kaynar suyla haşladı

Iğdır'da yaşayan Bülent Kılıç, vücudunun büyük bölümü kaynar suyla haşlanmış halde tedaviye alındı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Kılıç, akrabaları C.K. ile Ö.Y.'nin iftira yüzünden kendisini yaktıklarını öne sürdü. C.K.'nin eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine kaynar suyla yakıldığını ileri süren Kılıç, şikayetçi olduğunu söyledi. İfadeleri alınan C.K. ile Ö.Y.'nin, Kılıç'ı yakmadıklarını, tartışma sırasında kazara suyun üzerine döküldüğünü anlattıkları öğrenildi.

Olay, 30 Ocak'ta Iğdır'ın Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent Kılıç'ın kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent Kılıç'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı. Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında Kılıç, sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent Kılıç, telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.’nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü. Kılıç, "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi.

ede484c9e0409d58b01d5fcb046d41af

C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Bülent Kılıç, yaralarının çok ağır olduğunu belirtti. Boğazından karnına kadar yandığını anlatan Kılıç, "Ölsem bundan daha iyiydi" diye konuştu.

Bülent Kılıç'ın iddiasıyla güvenlik güçlerine ifade veren C.K. ile Ö.Y.'nin de haklarındaki iddiayı kabul etmediği öğrenildi. Kılıç'ın eşini telefonda rahatsız ettiğini iddia eden C.K.'nin, kayınpederi Ö.Y.'nin evindeki tartışmada sobanın üzerindeki güğümün kazayla döküldüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ö.Y.'nin de ifadesinde evin içinde yaşanan arbede sırasında güğümdeki suyun devrilerek Bülent Kılıç'ı yaktığını söylediği belirtildi. C.K. ile Ö.Y., serbest bırakıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Markette skandal görüntü! Tam 250 kilo Markette skandal görüntü! Tam 250 kilo
Regaip Kandili: Hayırlı kandiller mesajları!Regaip Kandili: Hayırlı kandiller mesajları!
17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti

Şoke eden olay! Pantolonunu indirip küfürler yağdırdı

18 Şubat 2021 bugün kandil mi, hangi kandil kutlanıyor? Regaip kandilinde okunacak dua ve ayetler neler, kaç rekat namaz kılınır?

Bugün hangi kandil kutlanıyor?

2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, hadisli, sureli, uzun ve resimli Regaip Kandili mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları!

Regaip Kandili: Hayırlı kandiller mesajları!

Sürmene'de korkutan yangın

Sürmene'de korkutan yangın

Antalya'da dehşet! Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Evinde doğal gaz kaçağı olan yaşlı kadın öldü, komşusu zehirlendi

Evinde doğal gaz kaçağı olan yaşlı kadın öldü, komşusu zehirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.