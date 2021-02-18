'Eşimi taciz ettin' dedi, kaynar suyla haşladı

Olay, 30 Ocak'ta Iğdır'ın Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent Kılıç'ın kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent Kılıç'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı. Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında Kılıç, sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent Kılıç, telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.’nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü. Kılıç, "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi.