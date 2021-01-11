"Eşimi vurdum" diye ihbarda bulunan eski koca polisi alarma geçirdi

Adana’da 112’yi arayarak “tabanca ile eşimi vurdum” diyerek adres verip telefonu kapatan şahıs polisi alarma geçirdi. Polis kısa sürede eve baskın yapıp zanlıyı gözaltına aldı. ’Vurdum’ dediği eski eşi ise şahsın zaman zaman böyle yaptığını ve çok korktuğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci 112’yi arayarak “tabancayla eşimi vurdum” diyerek adresini verip telefonunu kapattı. Polis kısa sürede sağlık görevlileriyle birlikte verilen adrese geldi. Ancak polis şahsın verdiği sokağa girince 22 numaralı evi bulamadı. Bunun üzerine 112 çalışanları tekrar Müjdeci’yi arayıp adresi doğrulatmak istedi ancak Müjdeci bir türle adresi veremedi.

"Silah sesi duyduk"

Bu arada, polisi gören vatandaşlar kısa süre önce 3 el silah sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine polis şahsın söylediklerinin doğru olabileceğini düşünerek dört koldan adresi bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada bir polis, şahsın sokak numarasını yanlış verdiğini bir arka sokak olabileceğini söyledi. Bu tahmin üzerine polisler sokağa gidip 22 numaralı evi bulmak için çalışma başlattı. Polisler hızla sokağa girip evi bulmaya çalıştı.