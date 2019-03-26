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’Eşimi yanlışlıkla vurdum’ diyen zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Antalya’da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

’Eşimi yanlışlıkla vurdum’ diyen zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya’da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, eşini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
18 Mart Pazartesi günü Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar’ı silahla öldüren Ö.I. ardından polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçtı. Ö.I. dün Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Ö.I.’nın ’kasten öldürme’ suçu dahil, 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.
Dün Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Ö.I.’nın polisteki ifadesinde, eşinin kendisinin aldattığını öne sürerek, "Olay günü eşime, ’Söyle, beni kiminle aldattın’ diye sordum. O da ’Aldatmadım, nereden çıkarıyorsun’ diye karşılık verince sinirlendim. Silahımı çıkarıp ateş ettim, yanlışlıkla vurdum. Amacım öldürmek değil" dediği öğrenildi.

’Eşimi yanlışlıkla vurdum’ diyen zanlı adliyeye sevk edildi

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