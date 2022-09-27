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'Eşimin eski kocasıyla mesajlarını görünce bıçağı salladım!' Korkunç cinayete bakanlık avukatından itiraz

27.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçen yıl eşi Hörmet Doğan ve üvey kızını öldüren cani Kaya Doğan'a indirimle verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti'' ifadelerini kullandı.

'Eşimin eski kocasıyla mesajlarını görünce bıçağı salladım!' Korkunç cinayete bakanlık avukatından itiraz

Olay, geçen yıl 11 Aralık'ta, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı. Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

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''O MESAJLARI GÖRMESEM BU OLAY BAŞIMIZA GELMEYECEKTİ''

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

"EŞİMİN ESKİ EŞİ İLE KONUŞMALARINI GÖRDÜM''

Doğan, önceki duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım; ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rastgele salladım. Amacım; asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinirle kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda, eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum."

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Mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığa eşi Hörmet Doğan'a karşı eyleminden dolayı 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.

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BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

(DHA)


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