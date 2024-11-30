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  4. ‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı! İstanbul’da sokak ortasında cinayet…

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı! İstanbul’da sokak ortasında cinayet…

30.11.2024 07:39
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İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan vahşetin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre eşinin kendisini bırakarak birlikte yaşamaya başladığı adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı.

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı! İstanbul’da sokak ortasında cinayet…

Pendik'te eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. (55), eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı A.Z.'yi (51) sokakta gördü. Koşarak husumetlisinin yanına gelen İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş etti.

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Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Z. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalarda şüpheli İ.G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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