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Esin Gündoğdu, 10 years challenge pozuyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Yeni Gelin adlı dizide 'Türkmen Hala'yı canlandıran oyuncu Esin Gündoğdu 10 years challenge paylaşımıyla herkesi şoke etti ve beğeni topladı.

Daha önce Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı 'Aşk Yeniden' adlı dizide de oynayan Esin Gündoğdu o zamanlar 138 kiloydu.

Yeni Gelin adlı dizide Türkmen Hala'yı canlandıran Gündoğdu iki yıl içerisinde yaşadığı obezite ve kilo sorununu diyet ve spor yaparak aştı.

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İşte o kilolarından kurtulup hayatları değişen ünlüler...

Esin Gündoğdu

Esin Gündoğdu
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Damla Ersubaşı

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Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler

Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
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Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler

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Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler

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Esin Gündoğdu 10 years challenge

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