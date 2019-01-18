Esin Gündoğdu, 10 years challenge pozuyla olay oldu

Daha önce Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı 'Aşk Yeniden' adlı dizide de oynayan Esin Gündoğdu o zamanlar 138 kiloydu.
Yeni Gelin adlı dizide Türkmen Hala'yı canlandıran Gündoğdu iki yıl içerisinde yaşadığı obezite ve kilo sorununu diyet ve spor yaparak aştı.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
İşte o kilolarından kurtulup hayatları değişen ünlüler...
Esin Gündoğdu
Oyuncu Esin Gündoğdu, #10yearschallenge paylaşımıyla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi! Başarı oyuncu iki yılda tam 60 kilo birden vermişti.
Damla Ersubaşı
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 24 kilo verdi. Tüp mide ameliyatı olan genç oyuncu, verdiği kilolarla adından sıklıkla söz ettirdi.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Işın Karaca
Şöhretinin ilk yıllarında sahnelerin güçlü sesi ama kilolu yıldızıydı. Bir gün kızı Mia için kilo vermeye karar verdi. İnaılmaz bir azimle zayıflamaya başladı. Kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir Işın Karaca vardı karşımızda.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Ezgi Mola
Şöhretin ilk yıllarında tonton bir oyuncuydu. Ama özgüvenini geri kazanmak için zayıflamaya başladı. Verdiği kilolarla yeniden doğdu.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Seren Serengil
Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Pelin Öztekin
Onun değişimi inanılmaz! Sempatik görünüyordu ama kiloları sağlık sorunlarına neden oluyordu. Müthiş bir azimle kilolarından kurtuldu.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Fatih Ürek
O da bir zamanlar kilolu bir ünlüydü! Sahnede daha rahat etmek istedi. Geçirdiği mide ameliyatından sonra 98 kilodan 75 kiloya düştü.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Ümit Erdim
Oyuncu Ümit Erdim de azimle kilo verip yepyeni bir görünüme kovuşanlardan. Erdim'in de yaşadığı değişim inanılmaz.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Şeyla Halis
Cennet Mahallesi dizisinin 'oynak balinası' olarak tanındı. Ama artık öyle anılmak istemiyordu ve kilo vermeye başladı .O artık daha zayıf biri.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Hakan Aysev
Opera sanatçısı Hakan Aysev bir zamanlar çok kiloluydu. Ama geçirdği mide ameliyatı ve dikkat etmesi sonucu kilo vererek hayatı değişti.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Ece İncebay
Recep İvedik 4 filmindeki şişman kız 'Aslıhan' olarak tanıdık onu. Ece İncebay, filmindeki hallerinden sonra kilo vermeye karar verdi ve bıçak altına yattı.
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Ece İncebay
Ortaya çıkan manzara inanılmazdı!
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Yeşim Ceren Bozoğlu
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Linet
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Seda Akgül
Zayıflayıp adeta başka bir insan olan ünlü isimler
Hazal Kaya
Hamdi Alkan
Hamdi Alkan
Hayat arkadaşı eşi Selen Görgüzel'in yardımı ile bambaşka görünüme kovuştu Hamdi Alkan.
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