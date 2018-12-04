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Eşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir yandan boşanma davası süren, diğer yandan da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Mevlüt U., eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini haftanın belirli günlerinde görebilmek için yaptığı başvurunun yerel mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından İstinaf Mahkemesi'nde de sonuç alamadı.

Eşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir yandan boşanma davası süren, diğer yandan da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Mevlüt U., eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini haftanın belirli günlerinde görebilmek için yaptığı başvurunun yerel mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından İstinaf Mahkemesi'nde de sonuç alamadı. Mahkeme gerekçesinde talebin istinaf kanun yoluna başvurulabilecek kararlardan olmadığından, kanunda bununla ilgili bir düzenleme bulunmamasını gösterdi.
Çeşme'de oto aksesuar satışları yapan Mevlüt U., 5 yıl önce hayatını Ayşe U. ile birleştirdi. Çift, 3 yıl önce doberman cinsi 4 köpeği evlerinde beslemeye başladı. Çiftin bir süredir yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Ayşe U., mart ayında Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Ayrıca Ayşe U.'nun talebi üzerine mahkeme heyeti, Mevlüt U. hakkında, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için 7 ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verdi. Mevlüt U., bu cezası sürdüğü sırada eşiyle birlikte baktıkları doberman cinsi 'Paşa', 'Şila', 'Foxy' ve 'Deyzi' isimli köpeklerini haftanın belirli günlerinde görebilmek için aynı mahkemeye başvurdu. Mevlüt U.'nun yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.
Yerel mahkemenin verdiği bu karar sonrası Mevlüt U. ile avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu.
KANUNDA DÜZENLEME OLMADIĞI İÇİN KARAR VERMEDİ
Mevlüt U.'nun yaptığı itirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) 18'inci Hukuk Dairesi, köpeklerin haftanın belirli günlerinde görülmek istendiğine dair talebi yerinde bulmadı. Kararda kanunda bununla ilgili bir düzenleme olmadığını vurgulayan mahkeme gerekçesinde, "İstinaf talebine konu ara kararın, ihtiyati tedbir niteliğinde bulunmadığı, kararın hakim tarafından re'sen veya tarafların itirazı üzerine yeniden değerlendirilebilme koşulu ile verilebileceği anlaşıldığından, bu yöne ilişkin istinaf başvurusunun usulden reddine, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda, istinaf kanun yoluna başvurulabilecek kararlardan olmadığından reddine" ifadelerini kullandı.
KARARA TEPKİ GELDİ
İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında Mevlüt U. ile avukatı, açıklama yaptı. Mevlüt U., köpekleri için mücadelesinin süreceğini ifade etti. Avukat Ayşe Esra Ünlü Polat ise şunları söyledi:
"Dava konumuzla ilgili Medeni Kanun'da uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar vermeliydi. Ancak istinaf yolu açık verilen bir karar istinaf mahkemesince 'ben bu kararı esastan inceleyemem, usulden istinaf başvurunuzu reddediyorum' şeklinde hukuki dayanaktan yoksun ve yuvarlak laflarla geçiştirici bir gerekçe ileri sürmüştür. Bu şu anlama geliyor, kanunda bir boşluk varsa ve hakim hukuk yaratamıyorsa vatandaş mağdur olsun. Oysa ki istinaf yargılaması hem denetim ve hem de yeniden inceleme, yargılama ve mahkeme yerine geçip bir karar verme unsurlarını birlikte içerir. Yetkili istinaf dairesi konuyu Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde inceleyip kendisi karara bağlayabilecekken, bu şekilde hareket etmeyerek kendisiyle çelişmiştir."

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Eşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadıEşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadıEşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadıEşindeki köpeklerini görme talebine üst mahkemede de çözüm bulamadı

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