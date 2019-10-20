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Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 27 yaşındaki yazılım mühendisi, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti.Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi.

Beylikdüzü’nde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 27 yaşındaki yazılım mühendisi, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti.
Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sene önce eşinden ayrılan Mert Eden’den (27), dün gece yakınlarına mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sabah kaldığı eve gelen yakınları Mert Eden’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Eden’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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