Eşinden boşanan adam o haberi alınca aracı ikiye böldü

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, eşinden boşanan adam mal varlıklarının bölüneceğini öğrenince tepkisini arabayı ikiye bölerek gösterdi. Sosyal medyada yayılan o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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