Eşinden boşanan kadın çocuğuna soyadını verdi

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da eşinden boşanan bir kadın, velayeti kendisine verilen çocuğuna mahkeme kararı ile soyadını verdi.

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında Diyarbakırlı anne Hayriye Özdemir'in başvurusu üzerine "boşanan ve çocuğunun velayetini alan bir annenin çocuğuna kendi soyadını verme talebi"ni haklı bularak verdiği emsal karar üzerine ilgili kanunda yer alan "evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alır" ibaresinin iptal edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından asliye hukuk mahkemelerine başvurular sürüyor.

Bu kapsamda mahkemeye başvuran kadınlardan biri de Diyarbakır'da yaşayan B.C. Anne B.C'nin eşinden boşandıktan sonra velayeti kendisine verilen oğluna kendi soyadını vermek talebiyle açtığı dava 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yerel mahkeme, Yüksek Mahkemenin kararını emsal göstererek annenin evlenmeden önce kullandığı soyadını çocuğuna vermesine hükmetti.

- "Farklı soyadı taşıması toplum nazarında problemlere neden olur"