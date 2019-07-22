MAGAZİN

Eşinden boşanan Uraz Kaygılaroğlu imaj değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Melis Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu imaj değişikliğine gitti. Sakallarını uzatan oyuncuya takipçileri eleştiri yağdırdı.

Eşinden boşanan Uraz Kaygılaroğlu imaj değiştirdi

2014 yılında evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in boşanma kararı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Boşanma kararıyla hayranlarını üzen Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Kaygılaroğlu'nun yeni hali, sevenleri ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenilmedi. Sakallı haline takipçileri tarafından geçerli not verilmeyen Kaygılaroğlu'na bir de tavsiyelerde bulunuldu.

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"ESKİ HALİNE GERİ DÖN"

Birçok takipçisi, "Eski haline geri dön, kes sakallarını" diye yorumlar attı.

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