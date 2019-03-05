Eşinden boşanınca bunalıma girip av tüfeğiyle kendisini vurdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde eşinden boşanan eski uzman çavuş Mehmet U., Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımın ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Omzundan yaralanan Mehmet U., hastanede tedaviye alındı.

Sarayköy ilçesinde, daha önce uzman çavuşluktan istifa eden bir çocuk babası Mehmet U., bir süre önce de eşinden boşandı. Boşanmanın ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Mehmet U., dün öğle saatlerinde Facebook sayfasından, 'Meğer ne zormuş ayrılık. Hani candan bir parça kopar ya, hani aldığın nefes canını yakar, yüreğin koskoca bir bedene dar gelir ya, öyle bir şey. Bir daha gelmeyeceğini bilmek, başkasının olma ihtimalinin var olması, çok yakıyor canını insanın. Sanki kıyamet kopmuş gibi, dünya yerle bir olmuş gibi işte. Her gün ölmek ne acıymış meğer. Bu nasıl acıdır Allah'ım, bu nasıl derttir? Al artık benden emanetini, bu canı' yazılı paylaşımda bulundu. Mehmet U., ardından Sığma Mahallesi'ndeki evinde, av tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Kendisini omzundan vuran Mehmet U., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesinin duyup, eve koşan yakınları ve komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Mehmet U., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldılarak tedaviye alındı.

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