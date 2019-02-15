Eşinden boşanmak istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giden 25 yaşındaki B. S., iddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyleyerek, eşinin ikna edilmesini istedi. B.S. olumsuz cevap alınca inşaata çıkarak intihar etmek istedi. Olay bugün öğleden sonra, Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. 1 çocuk annesi, 3 aylık hamile olduğu belirtilen B.S., iddiaya göre Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi ve yardım istedi. Kendisinin boşanmak istemediğini ve eşinin ikna edilmesini isteyen B.S.'nin isteği olumlu karşılanmadı. İl müdürlüğünün karşısında bulunan inşaatın 4'ncü katına çıkan B.S., intihar etmek istedi. 4'üncü katta kenarda oturan B.S.'yi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Polis, B.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıda toplananlar merakla olanları izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar teşebbüsünü paylaştı. POLİS BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANARAK KADINI İÇERİ ÇEKTİ Polis, ikna çabaları sırasında, genç kadının bir anlık dalgınlığından yararlanarak kadını içeri çekti. B.S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

