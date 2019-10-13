HABER

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı.

Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Karaş, paraşütten açtığı pankart ile de şiddete tepki gösterdi.
Daha önce boşanma davası açmasını davul ve dümbelekle kutlayan Meryem Karaş (49), boşanmasını ise paraşütle atlayarak kutladı. 6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Karaş’ın mutlu beraberliği anlaşamama noktasına geldi. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi.
Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini de yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti. Şiddet gören kadınların içinde pankart açan ve hayrına lokma döktüren Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım” dedi.

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı

Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.