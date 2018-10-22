Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Yargıtay kararına konu olay Balıkesir’de yaşandı. Edremit’te ikamet eden çift, bankadan çekilen kredi yüzünden ters düştü ve boşanmaya karar verdi. Kadın, eşinin kendisinden habersiz kredi çektiği gerekçesiyle boşanma davası açtı.
Davalı kocanın karısına haber vermeden bankadan kredi çekmesi ‘güven sarsıcı davranış’ olarak nitelendirildi. Edremit 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, kadını haklı buldu ve tarafların boşanmasına karar verdi. Yargıtay’da bu kararı yerinde gördü ve oybirliği ile onadı.
Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan kararla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Eşinden habersiz kredi çekmek güven sarsıcı davranış olmakla boşanma sebebidir” şeklinde karar verdiklerini açıkladı.
Gençcan, bu konudaki kriterlerini ise şöyle açıkladı:
“1- Ekonomik sadakat, eşlerin birbirinden habersiz borçlanma yapmamasını gerektirir.
2- Çekilen kredi, güveni sarsacak ölçüde önemli miktarda olmalıdır.
3- Evlilik olanı biteni bilme hakkını içerir, gizli kapaklı işleri değil.” (T24)
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