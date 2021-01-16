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  4. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e yaptığı ihbar polisi alarma geçirdi

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e yaptığı ihbar polisi alarma geçirdi

16.01.2021 00:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı.

Antalya’da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak ‘Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş’ diye bağırdı. 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre iki çocuk annesi T. Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi. Polisi sokakta gören öfkeli koca K. Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi. Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T. Ö’nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı. Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.
Kendi de şaşırdı
Bu sırada balkona çıkan K. Ö., elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K. Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar.” dedi.
Öfkeli koca, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı.

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