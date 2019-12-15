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Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadının cenazesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kocasından şiddet gördüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filiz T.’nin (38) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.Ödemiş’te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.’den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz T.

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadının cenazesi alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kocasından şiddet gördüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filiz T.’nin (38) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.
Ödemiş’te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.’den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz T. (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Filiz T.’den dün gece acı haber gelmişti. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış ve organlarının bağışlandığı öğrenilmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. Filiz T.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Filiz T.’nin cenazesi, Ödemiş ilçesinde bulunan Kızılcaavlu köyünde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadının cenazesi alındı

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