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Eşinden şiddet gören Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay kimdir? Berkay Saner bipolar mı?

03.02.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcıları İrem Ay'ın yayınladığı fotoğraflar ile bir kadına şiddet vakasına daha şahit oldu. Sosyal medyada oldukça konuşulan o görüntülerde İrem Ay'ın, ayrıldığı eşi Berkay Saner'den işkenceye uğradığı anlar yer aldı. Bunun ardından Berkay Saner'in bipolar bozukluğu olduğu iddia edilirken Dilan Ay’ın şiddet gören kardeşi İrem Ay'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Eşinden şiddet gören Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay kimdir? Berkay Saner bipolar mı?

İrem Ay'ın, boşandığı eşi Berkay Saner tarafından uğradığı şiddet dolu anların fotoğrafını sosyal medyada paylaşması gündem oldu. Paylaştığı fotoğrafların altına, "Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikayesini herkes bilecek" ifadelerini kullanan İrem Ay'ın, o fotoğraflardaki hali kan dondurdu. Hem fiziksel ve ruhsal şiddet gören genç kadın yardım çağrısında bulundu. Peki Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay kimdir? Berkay Saner bipolar mı?

Eşinden şiddet gören Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay kimdir? Berkay Saner bipolar mı?

DİLAN AY'IN KARDEŞİ İREM AY KİMDİR?

Yarışma programı ile adını duyuran Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığı ve baygın yattığı anlarda gülümseyerek selfie çektiği görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise Saner'in kesici bir aletle kendisini yaraladığı ve başında beklediği görülüyor. Instagram'da, 'iremmaayy' kullanıcı adı ile paylaşım yapan İrem Ay yardım çağrısında bulundu.

Eşinden şiddet gören Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay kimdir? Berkay Saner bipolar mı?

"Şiddetin her türlüsüne hayır!" ifadeleriyle şiddet gördüğü fotoğrafları paylaşan İrem Ay, eski eşinin kendisine şiddet gösterdikten sonra gülümseyerek fotoğraf çekinmesinden yakındı. Acıyı, insanın sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şey olarak tarif eden Ay'a, kullanıcılar kayıtsız kalmadı. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya üzerinden Ay'a destek mesajı attı. "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" diyen Dilan Ay da adalet istedi. Abla Dilan Ay Instagram'da, 'dilanay' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

İrem Ay ile Berkay Saner'in 4 yıl evli kaldığı biliniyor.


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