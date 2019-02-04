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Eşinden şiddet gören kadın, HAYDOS Bakımevine sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia eden İngiliz vatandaşı kadın, köpeğiyle Hayvan Dostları Derneği Bakımevine sığındı - HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen: - "Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. 'Köpeğe sahip çıkın, ben dışarıda da kalabilirim' dedi. Kendisi de çok perişandı. İlgisiz kalmamız bize yakışmazdı"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş, köpeğiyle Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevine sığındı.

Edinilen bilgiye göre, Melanie Jane Ş, 6 hafta önce evlendiği eşi Osman Ş'nin kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve köpeği ile kendisini sokakta bıraktığını ileri sürdü.

Kalacak yeri olmadığı için Dalaman ilçesindeki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gelip HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Melanie Jane Ş, bir spor salonunda eğitmenlik yaptığı eşi Osman Ş. ile sürekli tartıştıklarını, eşinin kendisine ülkesine dönmesine izin vermediğini ve sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

Eşinden şikayetçi olduğunu, şikayetini geri çekmediği için de şiddet uygulayıp evden attığını anlatan kadın, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

HAYDOS Bakımevinin kapısının herkese açık olduğunu belirten Dağdelen, "Böyle bir olayın yaşanması beni çok şaşırttı. Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Hatta 'köpeğe sahip çıkın, ben dışarda da kalabilirim' dedi. Kendisi de çok perişandı. Yapacak bir şeyi, sığınacak bir kimsesi olmadığını söylediğinde ilgisiz kalmamız bize yakışmazdı." dedi.

Köpeğe ve kadına sahip çıktıklarını dile getiren Dağdelen, kadının köpeği kendilerine emanet edeceğini, ardından ülkesine döneceğini kaydetti.

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Dalaman Fethiye HAYDOS Bakımevi Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Muğla

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