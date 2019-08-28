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Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 08:10 | Son Güncelleme

Bursa’da eşinden şiddet gören kardeşini kurtarmak isteyen ağabey, eniştesinin evine bıçakla saldırdı.

Bursa’da eşinden şiddet gören kardeşini kurtarmak isteyen ağabey, eniştesinin evine bıçakla saldırdı. Olay sonrası toplanan 2 aile kavga etmeye başladı, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kavgada 2 kişi hafif yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.
Olay; Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşinden şiddet gördüğünü belirten M.İ. oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayınca ağabeyine haber verdi. Kardeşinin araması üzerine bıçağını alıp eniştesinin evini basan öfkeli ağabey, kız kardeşini kurtardı. Bunun üzerine toplanan 2 aile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralanırken polis olaya karıştığını tespit ettiği 8 kişiyi de gözaltına aldı.

Şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

Kardeşinin araması üzerine bıçağını alıp eniştesinin evini basan öfkeli ağabey, kız kardeşini kurtardı.
Bunun üzerine toplanan 2 aile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralanırken polis olaya karıştığını tespit ettiği 8 kişiyi de gözaltına aldı. (İHA)
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