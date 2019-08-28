Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı, sonrasında ortalık karıştı

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşinden şiddet gördüğünü belirten M.İ. oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayınca ağabeyine haber verdi.

Bunun üzerine toplanan 2 aile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralanırken polis olaya karıştığını tespit ettiği 8 kişiyi de gözaltına aldı. (İHA)