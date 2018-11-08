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Eşinden şiddet gören kadının 5. kattan atladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Çorum'da, kendisini darbettiği iddia edilen eşinden kurtulmak için 5. kattan atlayan ve ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kendisini darbettiği iddia edilen eşinden kurtulmak için 5. kattan atlayan kadın, ağır yaralandı.

Ulukavak Mahallesi'ndeki apartmanda, eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı eşi U.B. (38) tarafından darbedildiği iddia edilen iki çocuk annesi S.B, (36), 5. kattaki dairenin yatak odasının penceresinden atladı.

Kendisini engellemeye çalışan eşinin müdahalesine rağmen zemindeki kanepenin üzerine düşen kadın, ağır yaralandı.

Bacakları ile kaburgasında kırıklar oluşan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın yaşandığı apartmanın girişinde, "Zulmetmeyiz, zulme de uğramayınız. Zira zulme rıza zulümdür." ile "Sizin en hayırlınız eşlerine ve çocuklarına karşı en iyi davrananınızdır." yazıları dikkat çekti.

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