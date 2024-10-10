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  4. Eşinden şiddet görüp babaevine sığındı! Evlerine molotof kokteyli atıldı

Eşinden şiddet görüp babaevine sığındı! Evlerine molotof kokteyli atıldı

10.10.2024 23:11
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10.10.2024 23:11
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Adana'da eşinin şiddetine uğrayan Fadime Ö. babaevine sığındı. Babaevinde bile rahat bırakmayan Eren Ö. kayınpederinin evine molotof attı. Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

EVE MOLOTOF KOKTEYLİ ATTILAR!

Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı. Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana şiddet eşi
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