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Eşinden ve işinden ayrılan kadın intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

KAYSERi'de eşinden ve işinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Nilüfer K.(38), evinde başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdi.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de eşinden ve işinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Nilüfer K.(38), evinde başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi Akasya Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan ve işinden ayrılan Nilüfer K., evinin oturma odasında tabancayla başına bir el ateş ederek, yaşamına son verdi.. Evden gelen silah sesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Nülifer K.'nin cesedi morga kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturmaya başlandı.

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