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Eşine 9 el ateş eden sanığa 15 yıl hapis kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kendisine boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız’a 9 el ateş ettiği iddia edilen Mehmet Yıldız’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Kendisine boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız’a 9 el ateş ettiği iddia edilen Mehmet Yıldız’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Yıldız’ın ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Kendisine boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız’ı 8 ekim 2018 günü Küçükçekmece’deki evlerinin bulunduğu sitenin girişinde 9 kurşun sıkarak yaraladığı iddia edilen Mehmet Yıldız’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
“Herhangi bir akıl hastalığı yok”
Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile müşteki Zülfiye Yıldız hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sanığa yapılan muayene raporunun geldiğini açıkladı. Okunan raporda sanığın herhangi bir akıl hastalığının olmadığı aktarıldı.
Duruşmada söz verilmesi üzerine konuşan Zülfiye Yıldız sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. Son sözü sorulan sanık Yıldız ise bir diyeceği olmadığını aktardı.
9 kurşuna 15 yıl hapis
Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mehmet Yıldız’ı ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yıldız’ın ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla, silahla tehdit suçundan da 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

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