Eşine aldığı 1 ton altın gündem olmuştu! Tayyar Öz ve Özlem Öz'ün çocuklara özel ürettikleri macunun üretim tesisi pes dedirtti

Sosyal medyadaki lüks paylaşımları ile dikkat çeken fenomenler arasında Tayyar Öz ve Özlem Öz de yer alıyor. Tayyar Öz’ün eşi Özlem Öz’e 1 ton altın aldığı anlar gündem olmuştu. Kendi markaları bulunan çiftin üretim tesisleri görenlere pes dedirtti.

Görüntüleri paylaşan avukat Feyza Altun "Tayyargil’in çocuklara yedirdiği macunların üretim tesisi" dedi.

Altun açıklamasında "Pazartesi günü katıldığım Müge ve Gülşen programından sonra burada daha önce çalışan bir kişi bana özellikle çocuklara yedirilmesi önerilen bu ürünlerin üretildiği yer ile ilgili korkunç şeyler gönderdi. Orada daha önce çalışan başka bir kişi de teyit etti gereken takdirde ifade vereceklerini de belirttiler." cümlelerine yer verdi.

Feyza Altun paylaşımında kendisine gelen mesaj ve görselleri tek tek yayınladı.

Sosyal medyada "Bu kadarına da pes", "Rezillik bu", "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" yorumları yapıldı.







