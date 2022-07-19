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Eşine az rastlanan durum! Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

19.07.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafalarından biri, "eşine az rastlanacak şekilde" ikiz dünyaya getirdi.

Eşine az rastlanan durum! Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'deki Ulusal Park'ta Maasai zürafalarından birinin ikiz doğurduğunu ve bunun eşine oldukça az rastlanan bir durum olduğunu belirtti.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafaları, yaklaşık 5 metre boylarıyla "dünyanın en uzun kara hayvanı" olarak kabul ediliyor.

Zürafaların ikiz dünyaya getirmesi, şimdiye kadar birkaç kez kayıtlara geçti.

Zürafa Koruma Vakfının verilerine göre, doğal hayatta yaklaşık 117 bin zürafa kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ikiz
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