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  4. Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi evi üzerlerine kilitledi, arbede çıktı

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi evi üzerlerine kilitledi, arbede çıktı

15.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir ev sahibi, evini kiraladığı kişinin evin odalarını farklı kişilere yüksek ücretlerle kiraladığını öğrenince olanlar oldu. Daire kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, soluğu poliste aldı. Kiracılar ise mahsur kaldıklarını ifade ederek itfaiyeyi aradı. Ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince itfaiye, olaya müdahale etmeden geri dönerken ev sahibi ve kiracılar arasında arbede yaşandı.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi evi üzerlerine kilitledi, arbede çıktı

Olay, İstanbul Avcılar'da yaşandı. Ev sahibi, evini kiraladığı kişinin odaları farklı kişilere yüksek ücretlerle kiraladığını öğrenince kiracıları eve kitleyip polise şikayette bulundu. Kiracılar ise mahsur kaldıklarını ifade ederek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye gerçeği öğrenince duruma müdahale etmeyip geri dönerken ev sahibi ve kiracılar arasında arbede çıktı.

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EVİN ODALARINI KİRAYA VERDİ

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi. Ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti.

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İTFAİYEYİ ARADILAR

İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı.

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ARBEDE ÇIKTI

İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.

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Kaynak: DHA


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İstanbul Avcılar
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