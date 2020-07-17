HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşine bıçakla dehşeti yaşattı, söyledikleri 'pes' dedirtti

Eşine bıçakla dehşeti yaşattı, söyledikleri 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar, ilk kez yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Sazlar, kendisinde ‘bipolar bozukluk’ olduğunu öne sürerek,“Elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim” dedi.

Eşine bıçakla dehşeti yaşattı, söyledikleri 'pes' dedirtti

Olay, geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Harun Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 3 Eylül günü görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Sazlar, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı.

İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, 15 bıçak darbesinden birinin ‘ölümcül’ olduğunun bildirilmesi üzerine davayı görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan iddianamede, sanık Harun Sazlar hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi istendi. 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamayan tutuklu sanık Harun Sazlar, bugün görülen 2'nci duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Savunmasını yapan sanık koca, “Evde tartıştık, elinde bıçakla dolaşmaya başladı. Ben elinden bıçağı almaya çalışırken, bıçak onun çenesine ve göğsüne denk geldi. Ben bilerek, onun göğsüne veya çenesine vurmuş değilim. Sonra beraber yere düştük, elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim. Daha sonra 112’yi aradım, benim Öznur’u öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu. Eşim beni aldattığı için boşanmak istedim, daha önce, aldatma olayı ortaya çıkmasın diye bahsetmedim” dedi.

Öznur Sazlar ise evden çıkmak istediği sırada Harun Sazlar'ın saçından tutup kendisini banyoya götürdüğünü, burada defalarda bıçakladığını anlattı.

AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK

Mahkeme başkanının sorusu üzerine kendisinde bipolar bozukluk olabileceğini ifade eden Harun Sazlar, “Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ayaktan tedavi gördüm. Kendimde bipolar bozukluk olduğunu düşünüyorum. Beş yıldır da depresyon ilacı kullanıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Harun Sazlar’ın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
Camı açık otomobile yılan girdiCamı açık otomobile yılan girdi
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camı açık otomobile yılan girdi

Camı açık otomobile yılan girdi

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

10 yaşındaki kızı taciz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Parçalanmış halde bulunmuştu! Vahşetin ardından yasak aşk cinayeti çıktı

TEM kenarında bulunan ceset parçalarının sırrı çözüldü

Minibüs koltuğunda telefonunu unutup gidince... Hırsızı şoför yakaladı!

Telefonunu koltukta unutup gidince... Böyle fark etmişler

Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı

Gezmeye çıkan iki genç kız hayatlarının şokunu yaşadı

Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

Arkadaşını gözünü kırpmadan vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.