Eşine bıçakla dehşeti yaşattı, söyledikleri 'pes' dedirtti

Olay, geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Harun Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 3 Eylül günü görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Sazlar, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı.

İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, 15 bıçak darbesinden birinin ‘ölümcül’ olduğunun bildirilmesi üzerine davayı görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan iddianamede, sanık Harun Sazlar hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi istendi. 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamayan tutuklu sanık Harun Sazlar, bugün görülen 2'nci duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Savunmasını yapan sanık koca, “Evde tartıştık, elinde bıçakla dolaşmaya başladı. Ben elinden bıçağı almaya çalışırken, bıçak onun çenesine ve göğsüne denk geldi. Ben bilerek, onun göğsüne veya çenesine vurmuş değilim. Sonra beraber yere düştük, elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim. Daha sonra 112’yi aradım, benim Öznur’u öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu. Eşim beni aldattığı için boşanmak istedim, daha önce, aldatma olayı ortaya çıkmasın diye bahsetmedim” dedi.