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Eşine boşanma davası açan kocaya koruma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da A.U., kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığı karısı H.U.'nun tehdit mesajları üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme, H.U.'nun, 3 ay boyunca kocaya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Eşine boşanma davası açan kocaya koruma kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da A.U., kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığı karısı H.U.'nun tehdit mesajları üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme, H.U.'nun, 3 ay boyunca kocaya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Gölbaşı ilçesinde oturan A.U., 2016 yılında evlendiği 2 ve 1 yaşında iki çocuğunun annesi H.U.'nun, sosyal medya hesabı üzerinden başka erkeklerle görüştüğünü ve kendisini aldattığını iddia ederek, boşanma davası açtı. A.U., eşinin telefonunda bulduğu erkeklere gönderdiği cinsel içerikli video, fotoğraf ve ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sundu. A.U.'nun avukatı Kemal Yıldırım, Gölbaşı 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, "Davalı H.U. eklerde belirttiğimiz yazışmalarda birçok erkekle sevgili olmuş. Tarafların ortak konutuna aldığı erkeklerle ve hatta müşterek çocuklarını dahil ederek müstehcen ve hayasızca fotoğraflar çekinmiştir. Davalı bu ahlaksızca yazışmalarında konuştuğu şahıslara çıplak ve müstehcen fotoğrafları ile ses kayıtları da göndermiştir" ifadelerini kullandı.
KOCAYA KORUMA KARARI
A.U., boşanma davası açması ardından evi terk eden karısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeye başvurdu. A.U., eşinin kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiğini, bu nedenle hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' uyarınca koruma kararı verilmesini talep etti. Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Gölbaşı 2'inci Asliye Hukuk Mahkemesi de 15 Nisan tarihinde verdiği kararda, koca A.U. için 'koruma' kararı vererek, kadının 3 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, şiddet uygulayan H.U.'nun 3 ay süreyle korunan A.U.'nun şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine, 3 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Çiftin boşanma davası sürüyor.

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Eşine boşanma davası açan kocaya koruma kararı

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