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Eşine cinsel içerikli mesaj atan kişiyi yol ortasında katletti

25.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Gökhan S., eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesaj attığını iddia ettiği Hüseyin Ş. ile yolda karşılaştı. İkili arasında mesaj yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gökhan S., Hüseyin Ş.'yi taşla başına vurup, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. İşte detaylar...

Eşine cinsel içerikli mesaj atan kişiyi yol ortasında katletti

Dehşete düşüren olay, dün saat 20.00 sıralarında Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Ş., Gökhan S.'nin eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Çivril ilçesi ile Savran Mahallesi arasında motosikleti ile ilerleyen Hüseyin Ş.'yi Gökhan S., otomobiliyle önünü kesti. İkili rasında mesaj atma yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan S., eline aldığı kaya parçasıyla Hüseyin Ş.'nin başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S,'yi olay yerinde gözaltına aldı.

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Gökhan S.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin Ş.'nin cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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