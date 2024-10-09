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Eşine cinsel mesaj atan adamı eve çağırdı! Yatak odasında cinsel saldırıda bulunup videoya aldı

09.10.2024 09:58
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Kocaeli'de akılalmaz olay! Arkadaşının, eşine cinsel içerikli mesaj attığını gören bir kişi eşinin telefonundan mesaj atarak arkadaşını eve çağırdı. Yatak odasına girince de hem darp etti hem de cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada yardım istediği komşusu da o anları kayda aldı. Mağdur daha sonra yaptığı açıklamada kadının kendisine eşiyle banyoda ilişkiye girerken video attığını ve bundan cesaret alarak cinsel içerikli mesajlar attığını söyledi.

Eşine cinsel mesaj atan adamı eve çağırdı! Yatak odasında cinsel saldırıda bulunup videoya aldı

Kocaeli’de arkadaşının, eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark eden adam, komşusuyla iş birliği yaparak dehşet dolu bir intikam planı hazırladı. Darp, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlardan 3 sanığa toplam 92 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası verildi.

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YATAK ODASINA GİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.’nin eşi F.Z.’ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak M.Y.’den intikam almak istedi. H.Z., eşinin telefonundan M.Y.’ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları gizlice kayda da aldı.

ZİYNETİ DE ALDI ARABAYI DA ÜSTÜNE GEÇİRDİ

Bu olayın ardından H.Z., M.Y’nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y’nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. H.Z’ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y’nin otomobilini de eşi F.Z’nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z’den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.’yi gözaltına aldı. H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.

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"ALACAĞIM CEZAYA RAZIYIM"

Olaya ilişkin sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya geçtiğimiz celselerde tutuklanan komşu Ü.Y. de katıldı. Müşteki M.Y. ile eşi, sanıklardan şikayetçi olarak, en ağır cezayı almalarını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ü.Y., "M.Y’ye hiçbir zaman zarar vermedim, tokat atmadım. H.Z., bana M.Y’nin nasıl biri olduğunu eşine göstermek için video çekmemi istedi. Müştekinin malına zarar vermedim" diye konuştu.

Sanık H.Z. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım" şeklinde konuştu.

SANIKLARA CEZA YAĞDI! TOPLAM 92 YIL

Mahkeme heyeti, H.Z’nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 19 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, "hakaret" suçundan ise bin 340 TL para cezası almasına karar verdi. Tutuksuz sanık F.Z’ye "yağma" suçundan 7 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Tutuklu sanık Ü.Y. ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl hapis, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BANA EŞİYLE İLİŞKİYE GİRERKEN VİDEOLARINI ATTI"

M.Y., bir önceki duruşmada F.Z.’nin bir gün kendisine mesaj atarak 500 TL istediğini söyleyerek, "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim, mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.’nin attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F. beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli darp hapis mesaj
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