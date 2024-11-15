Eşine ekonomik şiddet uyguladı yetmezmiş gibi bir de büyü yaptı... Cimri kadın yaptıklarıyla şoke etti!

İş insanı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B.'ye, evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia ederek boşanma davası açtı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ 'HARCAMA YAPIYOR' DEDİ

Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek, eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Türkan B., avukatı aracılığıyla kararı temyiz ederek, istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, davalı Türkan B.'nin tutumluluğu aşacak şekilde aşırı derecede cimri olması, davacıya büyü yaptırdığının toplanan delillerle tespit edilmesi nedeniyle tamamen kusurlu olduğu ve kararda bir isabetsizlik bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan hükme karşı istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

TOPLANAN DELİLLERDEN BİRİ DE MUSKA

Türkan B., istinaf kararının bozulması talebiyle bu kez Yargıtay'a başvurdu. Türkan B. başvurusunda eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu, fazla harcama yaptığını, bu yüzden kusur tespitinin yanlış yapıldığını ileri sürdü. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de 16 Ekim 2024 tarihli kararında; yapılan yargılama ve toplanan delilerden davalı Türkan B.'nin aşırı cimri davranmak suretiyle davacı Murat B.'ye ekonomik şiddet uyguladığı ve büyü yaptırarak evliliği çekilmez bir hale soktuğunun anlaşıldığı belirtildi.

BÜYÜ DETAYI AĞIR KUSUR SAYILDI

Büyü yaptırmanın eşler arasındaki güveni sarsan bir davranış olduğuna da dikkat çekildi. Bu durumda boşanmaya neden olaylarda davalı kadının tamamen ve ağır kusurlu olduğunun kabulü gerektiğinden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verildi.

'BAHŞİŞLERİ TOPLUYOR, KOMBİYİ KAPATIYORDU'

DHA'ya konuşan Murat B., 2 yıl süren evlilikleri boyunca eşinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Evlendikten bir süre sonra cimrilik çıktı. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bıraktığım bahşişleri toplamaya başladı masadan. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladık. Kombiyi, elektrikleri kapatıyordu. Bunun haricinde bir sinemaya giderdiniz, cebinden yiyecek çıkartırdı. Oradan alışveriş yaptırtmazdı. Bunun haricinde bir de bir büyü olayı falan vardı. Yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler bulmaya başladım saçma sapan. Ben bu tarz şeylere inanan bir insan değilim; ama araştırdığımda öğrendik ki işte böyle bir şeyler büyümüş. Hatta ondan sonra bir hocaya falan gittim. Bu büyü bozdurma olaylarına başladık. Hala cüzdanımda muska taşıyorum" dedi.

'CİDDİ ANLAMDA EKONOMİK ŞİDDET UYGULAMIŞ'

Murat B.'nin avukatı Senem Yılmazel de "Müvekkilim evin tüm masraflarını karşılamasına rağmen müvekkilime ciddi anlamda ekonomik şiddet uygulamış. Bahşişleri topluyormuş, sinemaya gittiğinde mısır alması, kola alması gibi şeyleri yasaklamış adeta. Çantasından kola, kuruyemiş, mısır gibi şeyler çıkarıyormuş ve bununla ilgili ciddi kavgalar ediyorlarmış. Daha sonra müvekkilim boşanmaya karar vermiş. Son aylarda müvekkilim uyurken yastığın içerisinde bir muska bulmuş. Bunun üzerine aslında kendisi böyle şeylere pek inanmadığını ifade etti. Hocaya gitmiş ve kendisine bir büyü yapıldığını tespit etmiş. Daha sonra da bu büyüyü bozdurmuş. Her ne kadar inanmadığını söylese de psikolojik olarak kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, o da böyle bir yola başvurmuş. Hatta boşanma kararı kesinleştikten sonra da bu muskayı yanında taşıyor maalesef. Aslında Yargıtay kararları gereğince bu büyünün sonuca ulaşmasına gerek yok. Büyü yapılması dahi güven sarsıcı bir davranıştır. Karar kesinleşti" diye konuştu.

(DHA)