Eşine eziyet eden kocaya 12 yıl 6 ay hapis

Erzurum'da 4. kattaki evinden düşerek ölen eşine eziyet ettiği gerekçesiyle Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda maktulün babası Necati Kayık, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan sanık Kamil Barçın ise duruşmaya katılmadı.

Baba Kayık, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını, avukatı da sanığın hükümle tutuklanmasını talep etti.

Sanık Barçın, mahkemeye gönderdiği yazılı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezayı 8 yıla çıkaran heyet, iyi hal indimi uygulayarak sanığı 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis cezası verdiği sanık Barçın'ın cezasını iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl 10 aya indirdi.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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