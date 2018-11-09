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Eşine eziyet eden kocaya 12 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Erzurum'da 4. kattaki evinden düşerek ölen eşine eziyet ettiği gerekçesiyle Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Erzurum'da 4. kattaki evinden düşerek ölen eşine eziyet ettiği gerekçesiyle Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda maktulün babası Necati Kayık, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan sanık Kamil Barçın ise duruşmaya katılmadı.

Baba Kayık, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını, avukatı da sanığın hükümle tutuklanmasını talep etti.

Sanık Barçın, mahkemeye gönderdiği yazılı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezayı 8 yıla çıkaran heyet, iyi hal indimi uygulayarak sanığı 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis cezası verdiği sanık Barçın'ın cezasını iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl 10 aya indirdi.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

- Davanın geçmişi

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Aralık 2014'teki karar duruşmasında eşi Netice Barçın'a eziyet edip ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kamil Barçın'ı "eziyet etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırmış, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ise beraatine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Netice Barçın'ın kuması Esengül Nikbay'ın "basit kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetmişti.

Kararı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Kamil Barçın'a "eziyet etme" suçundan verilen cezanın arttırılması ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

Yüksek mahkeme, Nikbay hakkındaki kararı ise onamıştı.
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- Olay

Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde 3 Haziran 2012'de Netice Barçın, 4'üncü kattan düşerek ölmüş, olay anında evde bulunan eşi Kamil Barçın ile kuma Esengül Nikbay gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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