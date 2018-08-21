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Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Yargıtay, eşlerin birbirlerini çağırırken, “Hişttt, heyyy” diye seslenmesini ve ıslık çalarak çağırmasını hem boşanma nedeni saydı, hem de bu şekilde hitap edenlerin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Konya'da yaşayan H.D. eşine karşı açtığı boşanma davasında, eşinin kendisini çağırırken ismini kullanmadığını, bunun yerine “hişt, heyy” diye çağırdığını ve bazen de ıslık çaldığını belirterek boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken tazminat talebini reddetti.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, kadına uygun miktarda manevi tazminat verilmesi gerektiğine karar vererek davayı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi:

“Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davalı kocanın eşine kaba davrandığı, eşine ismiyle hitap etmeyip ‘hişt, hey veya ıslık çalarak’ çağırdığı anlaşılmaktadır. Kocanın gerçekleşen bu kusurları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekir”

Bu kararla birlikte eşini kaba bir şekilde çağıranlar aleyhine hem boşanma davası hem de tazminat davası açılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma tazminat

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