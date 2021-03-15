HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşine kızdı evi yaktı

Eşine kızdı evi yaktı

15.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi.

Sakarya’nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi’nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.’ye ait bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.
Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da korkunç manzara

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Sokak ortasında kavgaya tutuştular! Yanındaki kadına böyle saldırdı

Korkutan anlar! Sokak ortasında yaşananları böyle kaydetti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması başladı

İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! Artık zorunlu

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.