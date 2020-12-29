Eşine kızgın bıçakla işkence eden koca hakim karşısına çıktı

Sancaktepe’de eşini darbederek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı gerekçesiyle 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan koca, “Eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum” diyerek kendini savundu.

Sancaktepe’de 2 Ekim 2020 tarihinde eşi Eda Akın’ı darp ederek ısıtılmış bıçakla işkence yapan ve darp eden kocası Mert Akın’ın 7 ayrı suçtan toplamda 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, sanık Mert Akın, tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Eda Akın ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mert Akın, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce birçok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu. Müşteki, canlı bomba listesindedir. Olaylara karışmıştır. Terörle Mücadele Şubesi’nde kaydı vardır. Kendisi bana canlı bomba eğitimi aldığını söyledi. Bizi 2 kez Terörle Mücadele Şubesi’ne aldılar. İfademiz alınıp aynı gün salıverildik. Ben her ayrılmak istediğimde bunu benim önüme sürdü. Evden çıkarken bana, ‘bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim, seni pişman edeceğim’ dedi. Ben en son Kahramanmaraş’a gitmeden önce kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi. ‘Arkadaşlarım gelecek, onlar götürecek’ dedi. Ben kendisine, çocuklara DNA testi yaptıracağımı söyleyince, gidip benden şikayetçi oldu. Beraatimi talep ederim” dedi.