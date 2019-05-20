Eşine kurşun yağdıran zanlı çelik yelekle adliyeye çıkarıldı

Diyarbakır’da eşine kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim olan Mesut I., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



